Мир пришел к необходимости регулирования интернета - Померанцев

Питер Померанцев: "Нужно разумное регулирование, которые поощряет свободу слова, но снижает ее негативные эффекты"

Пропаганда и информационные воздействия поляризуют общество в соцсетях, сказал британский журналист, писатель Питер Померанцев в интервью журналу "Країна". Это опасно.

"Мир пришел к необходимости регулирования интернета. Надеюсь, в Европе оно будет мудрым. В таких странах, как Сингапур, не говоря уже о России, -произойдет наихудшим способом. Правительство будет решать, что фейк, а что нет, и заставит суды за этим следить ".

В Европе есть три различных подхода к регулированию.

"Немецкий - когда хотят урегулировать каждый кусок информации. Это бред. Слишком много всего и попахивает цензурой. Можно урегулировать СМИ, но невозможно - то, что говорит моя теща.

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Французский подход - заставить компании открыться, чтобы мы видели, как работают алгоритмы, кто что смотрит. Не захотят - применить санкции.

Британский - где-то посередине. Создают организацию-регулятор. Компании доказывают ей, что могут остановить вредную информацию, такую как детская порнография, политическая ложь. Много такой - нелегальная. Продолжается дискуссия, можем ли мы регулировать вещи, которые легальные, но вредны? Телевидение за это потеряет лицензию. А обычные люди?"

Регулятор хочет видеть, что соцсети снижают популярность такой информации, говорит Померанцев.

"Надеюсь, в ближайшие два года эти модели сойдутся в каком совместном принципе для Европы. Нужно разумное регулирование, которые поощряет свободу слова, но снижает ее негативные эффекты".

Полное интервью с Питером Померанцевым читайте в журнале "Країна" от 12 июля.