Минздрав Армении призывал соотечественников курить только местные сигареты

22 июля, в воскресный прайм тайм, в программе "Здоровье", посвященной преодолению никотиновой зависимости, на армянском телеканале "Ар" прозвучали призывы "курить только местные сигареты". На следующий день министр здравоохранения Армении Арсен Торосян разместил ролик с телепрограммой на своей странице в Фейсбуке.

Скриншот с Фейсбука Арсена Торосяна

Телепрограмма рассказывала об инновационных системах доставки никотина. Ведь каждый курильщик знает о вреде курения и думает о том, как можно отказаться от этой пагубной привычки. Вместе с тем, набирают обороты и стремительно растут альтернативные продукты. Никого уже не удивляют ни вейперы под стенами модных клубов, ни офисные работники с различными никотиновыми гаджетами.

Разумеется, что успех таких продуктов уже вызывает внимание регуляторов. В Украине, например, предлагается ввести законодательное регулирование и запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

Тем временем армянский министр здравоохранения тиражирует призывы "курить сигареты местного производства", с мотивацией, что это хоть и вредный, но знакомый всем продукт. Более того, местные сигареты – "без всякой химии" - как утверждалось в репортаже.

После перемены правительства Армении, это первый случай, чтобы Минздрав настолько неприкрыто лоббировал интересы местного табачного производства. Телеканал, на котором вышел репортаж, контролируется, по сведениям инсайдеров, владельцами табачного производителя "Масис Тобако". Очевидно, что отсюда и всесторонняя поддержка курения традиционных сигарет.

Аналогичная ситуация абсолютна невозможна в контексте Украины. Закон о снижении потребления табачных изделий прямо утверждает приоритет интересов общественного здоровья над экономическими интересами рынка.

В ближайшие месяцы состоится конференция сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком. Одним из "призов", которыми награждают участником, является "Грязная пепельница" - "Dirty ashtray award." В прошлом, этот унизительный "приз" получали делегации Китая и Японии за поддержку национального табачного производителя. В 2018 году все шансы стать обладателем такой "награды" на конференции сторон Конвенции в Женеве будут у делегации Армении за поощрение курения сигарет национального производителя.

Как напоминает глава правления Центра "Життя" Андрей Скипальский, Рамочная конвенция по борьбе с табаком (Армения ратифицировала РКБТ в ноябре 2004 г., Украина – в июне 2006 г.) налагает определенные ограничения на сотрудничество чиновников и представителей табачных корпораций.

"Пункт 3 статьи 5 Рамочной конвенции по борьбе с табаком говорит о том, что существует непримиримый конфликт интересов между интересами табачных компаний и интересами общественного здоровья. И государство должно действовать так, чтобы оградить государственную политику в сфере здравоохранения от влияния табачных компаний. Это означает, что на уровне Минздрава коммуникации с табачной отраслью должны быть сведены к нулю",– объясняет Андрей Скипальский.

По словам эксперта, нужно брать пример со стран Европейского Союза, где любая лоббистская деятельность – в т.ч. в пользу табачной отрасли – должна регистрироваться. Кроме того, в некоторых странах Азии (например, в Таиланде и на Филиппинах) сотрудники Минздрава не должны иметь связей с табачной отраслью, и если выявляется такой конфликт интересов, соответствующих чиновников увольняют.

"К сожалению, среди стран СНГ подобных ограничений, как правило, нет. И этим пользуются табачные компании. На постсоветском пространстве они имеют значительное влияние и на правительства, и на парламенты", – сетует Андрей Скипальский.