Минск работает над созданием своего флота

Он будет использоваться для транспортировки нефтепродуктов и калийных удобрений. Фото: belmarket.by

Беларусь намерена приобрести или построить собственные грузовые корабли для снижения издержек на перевозку грузов. Об этом в субботу, 11 сентября рассказал премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала Беларусь 1.

"Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт", - заявил глава белорусского правительства.

Он же не исключил, что у Беларуси появится собственный морской порт. Он будет использоваться для транспортировки нефтепродуктов и калийных удобрений в кооперации с российской стороной.

Наиболее эффективным белорусское правительство считает его расположение на территории российской Ленинградской области, добавил он.

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Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что Украине пока ничего не угрожает со стороны российско-белорусских военных, которые проводят учения "Запад-2021".