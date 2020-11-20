Министр взобрался на пальму, чтобы жители выращивали кокосы

 
Ексклюзивы
1/5
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 1026
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 270
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 657
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 621
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 396
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 477
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 405
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1242
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1575
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 486
Фото
Все фото
4
16
6
5
10
Кадыров приказал изобразить в детском центре чеченцев, воевавших с Россией
Кадыров приказал изобразить в детском центре чеченцев, воевавших с Россией
&quot;Герой Белоруси&quot;: тысячи людей пришли попрощаться с погибшим активистом
"Герой Белоруси": тысячи людей пришли попрощаться с погибшим активистом
Самолет Boeing 757 продают на аукционе: фото
Самолет Boeing 757 продают на аукционе: фото
Совместные роды и декрет — украинка о рождении дочери в Дании
Совместные роды и декрет — украинка о рождении дочери в Дании
Более полутысячи задержанных и раненая взрывом гранаты: как прошли протесты в Беларуси
Более полутысячи задержанных и раненая взрывом гранаты: как прошли протесты в Беларуси
Видео
Все видео
Более тысячи фламинго остановились на озере
Более тысячи фламинго остановились на озере
Создали самую дорогую защитную маску в мире
Создали самую дорогую защитную маску в мире
В Минске автобус силовиков сбил демонстранта. Видео
В Минске автобус силовиков сбил демонстранта. Видео
В Минск стягивают спецтехнику и силовиков: показали видео
В Минск стягивают спецтехнику и силовиков: показали видео
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
Десятки автомобилей сгорели в результате аварии
Интервью
1/5
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 351
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2088
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 459
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 738
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Украина может занять 10% мирового рынка меха
Просмотров: 360
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 ноября 2020
Просмотров: 153
Прототип
"Сьогодні у вас є спогади з…" – пише Facebook. Точно, є. Якась річниця презентації в "Купідоні". Ось і фото зрина. Рука мимохіть ...
пятница, 20 ноября 2020 20:51

Министр взобрался на пальму, чтобы жители выращивали кокосы

  Комментировать
Министр взобрался на пальму, чтобы жители выращивали кокосы
Министр на пальме / thenewsminute.com

На Шри-Ланке министр взобрался на дерево, чтобы призвать жителей выращивать больше кокосовых орехов.

Шри-Ланка испытывает острую нехватку кокосов. Это связано с высоким спросом на них в местной промышленности, а также с внутренним потреблением. Об этом пишет The Times of India.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Шри - Ланке считают убитых и танцуют после победы (ФОТО)

По оценкам властей страны, фермерам следует выращивать на 700 млн кокосов больше, чем выращивают сейчас.

В разгар кампании по призывами сажать больше кокосовых деревьев министр по выращиванию кокосовых орехов Арундика Фернандо залез на кокосовую пальму, чтобы выступить на пресс-конференции. Так призвал жителей острова выращивать больше этих орехов.

"Надеемся использовать все доступные участки земли для выращивания кокосов, чтобы поднять отрасль на уровень, который будет приносить стране иностранную валюту", - заявил министр.

Местные СМИ пишут, что охранникам впоследствии потребовалось немало усилий, чтобы снять министра из дерева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Министр взобрался на пальму, чтобы жители выращивали кокосы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
12
 Просмотров: 19818
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
 Просмотров: 11502
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
Гороскоп на 19 ноября: чего следует бояться этого дня
 Просмотров: 8659
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
19
 Просмотров: 6849
Огласили &quot;Женщину года 2020&quot;: самые горячие снимки победительницы
Огласили "Женщину года 2020": самые горячие снимки победительницы
6
 Просмотров: 6552
Мир
Обновили мировую статистику больных и умерших от Covid-19
Обновили мировую статистику больных и умерших от Covid-19 Просмотров: 36
Неизвестный обстрелял людей в торговом центре
Неизвестный обстрелял людей в торговом центре Просмотров: 81
Кадыров приказал изобразить в детском центре чеченцев, воевавших с Россией
Кадыров приказал изобразить в детском центре чеченцев, воевавших с Россией
4
 Просмотров: 963
В центре Тбилиси отпустили всех заложников
В центре Тбилиси отпустили всех заложников Просмотров: 153
В центре Тбилиси мужчина с оружием захватил заложников
В центре Тбилиси мужчина с оружием захватил заложников Просмотров: 108
Больше всего комментируют
14
Зеленскому стали больше доверять - опрос
8
"Все началось в 1930-е" - директор музея Революции достоинства об обысках
8
Обыск музея - часть продуманной игры, чтобы дискредитировать Майдан - Вятрович
5
Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные
2
ЕС предоставит Украине € 190 млн: на что потратят деньги
Голосов: 886
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть