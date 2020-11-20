Министр взобрался на пальму, чтобы жители выращивали кокосы

Министр на пальме / thenewsminute.com

На Шри-Ланке министр взобрался на дерево, чтобы призвать жителей выращивать больше кокосовых орехов.

Шри-Ланка испытывает острую нехватку кокосов. Это связано с высоким спросом на них в местной промышленности, а также с внутренним потреблением. Об этом пишет The Times of India.

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По оценкам властей страны, фермерам следует выращивать на 700 млн кокосов больше, чем выращивают сейчас.

В разгар кампании по призывами сажать больше кокосовых деревьев министр по выращиванию кокосовых орехов Арундика Фернандо залез на кокосовую пальму, чтобы выступить на пресс-конференции. Так призвал жителей острова выращивать больше этих орехов.

"Надеемся использовать все доступные участки земли для выращивания кокосов, чтобы поднять отрасль на уровень, который будет приносить стране иностранную валюту", - заявил министр.

Местные СМИ пишут, что охранникам впоследствии потребовалось немало усилий, чтобы снять министра из дерева.