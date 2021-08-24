Министр получил 12 лет тюрьмы за коррупцию во время пандемии

Министр социальных дел Индонезии Джулиари Батубара идет по прибытию в штаб-квартиру "Комиссию по искоренению коррупции" в Джакарте, 6 декабря 2020 года / REUTERS

Бывший министр социальных дел Индонезии Джулиари Батубара приговорен в понедельник, 23 августа, к 12 годам тюремного заключения за взяточничество во время пандемии COVID-19. Так решил суд в Джакарте.

Судья заявил, что бывший политик признан "виновным в коррупции" после получения откатов в размере $2,25 млн за закупку товаров, предназначенных для пакетов социальной помощи COVID-19. Об этом пишет Reuters.

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Политик также оштрафован на $34620 и ему приказано вернуть чуть более $1 млн из присвоенных средств, которые были использованы на личные расходы.

В решении судьи заявили, что Джулиари также будет запрещено занимать государственные должности в течение четырех лет после отбытия срока.

Джулиари отрицала свою вину. Его адвокат назвал приговор, который был на год дольше, чем требовали следователи, слишком суровым и сказал, что они рассматривают вопрос об апелляции.

"Комиссия Индонезии по борьбе со взяточничеством" назвала Джулиари подозреваемым по делу в декабре 2020 года вместе с четырьмя другими высшими чиновниками. В то время следователи по борьбе с коррупцией обнаружили более $1 млн наличными, помещенными в чемоданы и контейнеры, за день до того, как бывший министр сдался правосудию.

Президент страны Джоко Видодо был избран в 2014 году с обещанием бороться со взяточничеством, и некоторые видные политики были заключены в тюрьму за коррупцию во время его правления, но есть опасения, что влияние Комиссии ослабло.

По данным международной организации Transparency International, из-за ухудшения коррупции Индонезия в прошлом году упала на три пункта в своем Индексе восприятия коррупции и заняла 102-е место из 180 стран.

За время работы Высшего антикоррупционного суда Украины, который заработал в сентябре 2019-го, 19 человек получили тюремные сроки. Статистику опубликовало НАБУ.