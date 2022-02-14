Министр обороны США едет в Европу говорить об Украине

Глава Пентагона отправится в Европу. Фото: armyinform.com.ua

Министр обороны США Ллойд Остин 15 февраля отправится в Европу. Глава Пентагона посетит Брюссель, Польшу и Литву для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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"Министр обороны Ллойд Остин отправится в зарубежную поездку 15 февраля, чтобы встретиться с высшими военными и правительственными руководителями Бельгии, Польши и Литвы", - отмечается в сообщении.

В Бельгии глава Пентагона встретится с министрами обороны и руководством НАТО. В Польше и Литве - с президентами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, а также военными обеих стран.

Одной из главных тем встреч будет обсуждение наращивание Россией своих сил возле границы с Украиной. Кроме того, глава Пентагона подтвердит приверженность США принципу коллективной обороны НАТО.

13 февраля министр обороны США Ллойд Остин распорядился о временной передислокации служащих Нацгвардии Флориды из Украины. Решение мотивировано заботой о безопасности служащих и принято "в целях предосторожности". 160 сотрудников Нацгвардии Флориды находились в Украине с ноября.