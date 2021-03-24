Министр обороны проморгал публикацию в Facebook армейских паролей

Министр обороны Румынии Николае Чукэ распространил через Facebook секретную армейскую информацию.
Скандальные снимки обнародовала команда, которая ведет официальную страницу министра, сообщает Defense Romania.
На фото вместе с интерьерами Академии сухопутных войск оказались пароли, коды доступа к видеоконференциям, телефоны сотрудников колл-центра армии.
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Когда Чукэ стало известно о проколе, снимки удалили. Министерство национальной обороны успокоило румынов, что доступа и попыток доступа по обнародованным данным не было.
Фотографии к тому времени уже стали вирусными.
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