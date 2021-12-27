Министр обороны Британии назвал три самых враждебных страны

Хайндс считает, что нужны изменения в законодательстве. Фото: Reuters

Британский министр по безопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию, Китай и Иран наиболее враждебными странами.

Об этом сообщает Telegraph.

Хайндс заявил, что необходимо обновить британское законодательство для противодействия иностранным разведкам. В некоторых положениях нормы устарели на 100 лет, добавил министр.

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"Три страны, которые я назвал, физически располагают человеческими ресурсами, широко присутствуют в киберпространстве и могут масштабно разворачиваться. Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов. Я думаю, что сложно представить полный список, потому что существует так много потенциальных способов", – сказал Дэмиан Хайндс.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 17 декабря обсудили по телефону вопросы энергетической безопасности и деэскалацию ситуации вокруг Украины.