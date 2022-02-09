Министр финансов Германии пригрозил России санкциями, но о "Северном потоке - 2" не сказал

Немецкие политики отказываются говорить о санкциях против "Северного потока-2". Фото: Reuters

Министр финансов Германии Кристиан Линднер пригрозил России санкциями.

Он указал, что Россия получила сигнал о суровых последствиях в случае вторжения в Украину, сообщает "Голос Америки".

Говорил об этом на онлайн-конференции, организованной Deutsche Bank.

Линднер не сказал, закроют ли газопровод "Северный поток - 2".

Ранее президент США Джо Байден сказал, что если Россия вторгнется в Украину, то "Северного потока - 2" больше не будет". Он отметил единство позиций с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц говорил, что США и Германия имеют одинаковый подход к Украине, России и санкциям. Но о планах по "Северному потоку - 2" не говорил.

Линднер отказался рассуждать о конкретных санкциях против России.

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"Мы четко заявляем, что нарушение территориальной целостности Украины повлечет за собой серьезные последствия", - сказал он.

Администрация США не поддерживает немедленное введение дополнительных санкций против "Северного потока-2". Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.