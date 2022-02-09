Министр финансов Германии пригрозил России санкциями, но о "Северном потоке - 2" не сказал

 
Ексклюзивы
1/5
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 324
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 522
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1008
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2241
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1062
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 531
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3564
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 585
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2196
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Фото
Все фото
11
17
17
5
6
Оползень унес жизни 14 человек, десятки получили травмы
Оползень унес жизни 14 человек, десятки получили травмы
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
Как жили китайцы в 1930-е годы - фото
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
Древние дворцы и широкие улицы – как выглядел Пекин 1959-го
На берегу Средиземного моря нашли партию гашиша с изображением Путина
На берегу Средиземного моря нашли партию гашиша с изображением Путина
Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
Оттава через Соvid-протесты объявила чрезвычайное положение
Видео
Все видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Словацкий депутат осквернил флаг Украины
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
"Пообещал - делай" - Лукашенко обвинил Путина в том, что тот не держит слово
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1062
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1845
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1089
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 99
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 10:38

Министр финансов Германии пригрозил России санкциями, но о "Северном потоке - 2" не сказал

  Комментировать
Министр финансов Германии пригрозил России санкциями, но о &quot;Северном потоке - 2&quot; не сказал
Немецкие политики отказываются говорить о санкциях против "Северного потока-2". Фото: Reuters

Министр финансов Германии Кристиан Линднер пригрозил России санкциями.

Он указал, что Россия получила сигнал о суровых последствиях в случае вторжения в Украину, сообщает "Голос Америки".

Говорил об этом на онлайн-конференции, организованной Deutsche Bank.

Линднер не сказал, закроют ли газопровод "Северный поток - 2".

Ранее президент США Джо Байден сказал, что если Россия вторгнется в Украину, то "Северного потока - 2" больше не будет". Он отметил единство позиций с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Шольц говорил, что США и Германия имеют одинаковый подход к Украине, России и санкциям. Но о планах по "Северному потоку - 2" не говорил.

Линднер отказался рассуждать о конкретных санкциях против России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США рассказали о сроках и условиях запуска "Северного потока-2"

"Мы четко заявляем, что нарушение территориальной целостности Украины повлечет за собой серьезные последствия", - сказал он.

Администрация США не поддерживает немедленное введение дополнительных санкций против "Северного потока-2". Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Министр финансов Германии пригрозил России санкциями, но о "Северном потоке - 2" не сказал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 32808
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 13140
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 2 Просмотров: 12438
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 10935
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10422
Мир
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
 Просмотров: 801
Оползень унес жизни 14 человек, десятки получили травмы
Оползень унес жизни 14 человек, десятки получили травмы
11
 Просмотров: 189
В случае нападения РФ на Украину одна страна готова поставлять газ в Европу
В случае нападения РФ на Украину одна страна готова поставлять газ в Европу Просмотров: 927
Определили страны, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили страны, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 351
Роскомнадзор требует в "Радио Свобода" удалить материалы об оккупированном Крыму
Роскомнадзор требует в "Радио Свобода" удалить материалы об оккупированном Крыму Просмотров: 693
Больше всего комментируют
11
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
2
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
2
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Голосов: 866
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть