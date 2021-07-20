Министр будет брать деньги за селфи с ней

Министр Уша Такур сказал, что селфи отнимают много времени и, следовательно, теперь будут взимать 100 рупий с тех, кто их просит / NDTV

Индийский министр сказала, что будет брать 100 рупий, или в пересчете 37 грн, за каждое селфи, которое сделают с ней.

Министр от правящей индуистской партии Уша Тхакур сказала, что делать селфи - трудоемкий процесс, и поэтому теперь будет взимать деньги. Об этому пишет Independent.

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Такур говорит, что селфи задерживают ее. Она добавила, что деньги, которые собирает от селфи, пойдут в Фонд помощи премьеру Нарендре Моди.

"На селфи тратится много времени, и часто мы опаздываем на несколько часов для участия в наших программах. С организационной точки зрения, любой человек, щелкнувший селфи, должен внести 100 рупий в казну местного подразделения партии", - сказала министр.

Государственный министр туризма и культуры Такур также заявила, что будет принимать в качестве подарков только книги, а не букеты.

Это не первый раз, когда Такур выступает со странными инициативами. Во время второй волны коронавируса, охватившей Индию, Такур также призвала людей выполнять ягью, ритуальное жертвоприношение, чтобы очистить окружающую среду и избавиться от Covid-19.

Однако Такур несколько раз видели без маски. Она утверждала, что не заразится коронавирусом, потому что ведет ведический образ жизни, который включает в себя чтение индуистских молитв и выполнение ягья.

Представитель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс раскритиковал, что партия превратилась в группу бизнесменов, которые во всем видят прибыль и убытки. Он добавил, что такое отношение дорого обойдется этим лидерам на предстоящих выборах.

Delta-вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии, с июня стал доминантным по всему миру. Он легче передается от человека к человеку.