Минимум 20 человек погибли под обрушившейся многоэтажкой

Спасатели нашли 20 трупов под завалами обрушившегося высотного здания в коммерческой столице Нигерии Лагосе.

Здание обрушилось 1 ноября во время строительства. Об этом пишет Reuters.

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Правительство Лагоса приостановило работу своего главного архитектора на неопределенный срок и начало независимое расследование причин обрушения того, что должно было стать жилым домом высокого класса.

Обрушения зданий в самой густонаселенной стране Африки, где правила не соблюдаются, а строительные материалы часто не соответствуют стандартам – обычное дело.

Среди погибших помощник владельца здания. Еще девять человек вытащили из-под завалов живыми. На момент обрушения здания в нем находилось до 40 человек, что меньше, чем первоначальная цифра в 100 человек, указанная свидетелями 1 ноября.

Обрушившееся здание было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes, где самая дешевая квартира стоила $1,2 млн. Разработчик и владелец в августе сообщил местному новостному каналу, что он строил здания в Лондоне, и что апартаменты в Лагосе стали началом его более крупных проектов в Нигерии. Возможно, он тоже попал под обломки здания. Никто не смог с ним связаться за три дня.

Обвалы относительно обычное дело в Лагосе из-за слабого соблюдения строительных норм и правил. Также существует проблема плохой работы частных застройщиков, стремящихся как можно быстрее удовлетворить спрос на жилье в мегаполисе.