Мимо Земли пролетит астероид размером с Пизанскую башню

Астероид. Иллюстративное фото / Getty Images

Астероид величиной с Пизанскую башню летит к Земле и на следующей неделе пролетит мимо нашей планеты.

Об астероиде 2015MB54 сообщили Европейское космическое агентство и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства - НАСА. Астероид под контролем ведущих специалистов обоих агентств. Об этом пишет Daily Star.

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Диаметр небесного тела - 60 м, что несколько больше, чем длина Пизанской башни - 57 м. Он движется со скоростью 3,7 км/с и пролетит мимо нашей планеты во вторник, 6 апреля.

НАСА сообщает, что астероид пролетит на расстоянии почти 5,2 млн км от Земли. Среднее расстояние между Землей и Луной - около 0,39 млн км.

НАСА отслеживает тысячи астероидов в год, каждый из которых благополучно проходит мимо нашей планеты. Мимо орбиты Земли безопасно пролетают более 18 тыс. астероидов в год, однако некоторые попадают в атмосферу и сгорают.

Астероид, который пролетит мимо Земли 6 апреля, отслеживается астрономами с момента открытия в 2004 году. Он совершает круговой облет вокруг Солнца каждые 324 дня, но имеет шаткую орбиту и в один день может столкнуться с Землей.