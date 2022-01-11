Миллионер, случайно признавшийся об убийстве во время съемок сериала о себе, скончался в тюрьме

Роберт Дерст скончался в возрасте 78 лет в тюрьме. Фото: Reuters

В США, в Калифорнии, в тюрьме скончался мультимиллионер Роберт Дерст. Он отбывал пожизненный срок за убийство, о котором случайно признался во время съемок сериала HBO о своей жизни.

Об этом сообщает BBC.

По словам адвоката Дерста, смерть заключенного была естественной, у него было много болезней. Приговор, по которому Дерста приговорили к пожизненному, огласили в октябре. Через два дня после него он был госпитализирован с Covid и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Мультимиллионеру было 78 лет. Он умер 10 января.

Роберт Дерст был приговорен к пожизненному заключению в октябре 2021 года за убийство своей подруги Сьюзан Берман. Ее застрелили в 2000 году в ее доме в Лос-Анджелесе. .

Он убил ее, чтобы не дать ей разговаривать с полицией об исчезновении его жены. В прокуратуре подозревают, что Роберт убил жену, а Берман помогла скрыть преступление и собиралась рассказать полиции подробности. Полиция считает, что он убил еще двоих. Прокуроры считали, что он также убил своего соседа Морриса Блэка. Тогда он жил в Техасе как беглец. Случилось это спустя девять месяцев после убийства Берман. После завершения съемок Роберт вышел в туалет. Не заметил, что с него не сняли микрофон. - Что я, черт возьми, сделал? Та убил их всех, конечно, - сказал он себе. Когда вышел этот эпизод, Дерста задержали. Расследование длилось шесть лет. Суд над ним был отложен более чем на год из-за пандемии Covid.