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пятница, 12 марта 2021 13:36

Миллиардер заработал в этом году $16,2 млрд

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Миллиардер заработал в этом году $16,2 млрд
Гаутам Адани / Supplied

Индийский магнат Гаутам Адани в этом году увеличил свое состояние на $16,2 млрд. Это самый большой рост богатства 2021-го.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал Адани, вырос 2021 года до $50 млрд. Это сделало его человеком, который заработал больше всех денег в этом году. Больше, чем самые богатые люди планеты - Джефф Безос и Маск. Об этом пишет Gulf News.

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Акции всех групп Adani, кроме одной, в этом году выросли как минимум на 50%. Цена акций Adani Total Gas ltd. выросла на 96%, а флагманской компании Adani Enterprises на 90%. Акции Adani Transmission Ltd. выросла на 79%, Adani Power Ltd. и Adani Ports and Special Economic Zones Ltd на 52%.

Рост состояния Адане на $8,1 млрд больше, чем выросло богатство его соотечественника и самого богатого человека Азии Мукеш Амбани.

В то же время Адане дальше стремительно расширяет свой конгломерат компаний, добавляя порты, аэропорты, центры обработки данных и угольные шахты в Индии.

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