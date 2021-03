Миллиардер заработал в этом году $16,2 млрд

Гаутам Адани / Supplied

Индийский магнат Гаутам Адани в этом году увеличил свое состояние на $16,2 млрд. Это самый большой рост богатства 2021-го.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал Адани, вырос 2021 года до $50 млрд. Это сделало его человеком, который заработал больше всех денег в этом году. Больше, чем самые богатые люди планеты - Джефф Безос и Маск. Об этом пишет Gulf News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая богатая женщина в мире вышла замуж за школьного учителя

Акции всех групп Adani, кроме одной, в этом году выросли как минимум на 50%. Цена акций Adani Total Gas ltd. выросла на 96%, а флагманской компании Adani Enterprises на 90%. Акции Adani Transmission Ltd. выросла на 79%, Adani Power Ltd. и Adani Ports and Special Economic Zones Ltd на 52%.

Рост состояния Адане на $8,1 млрд больше, чем выросло богатство его соотечественника и самого богатого человека Азии Мукеш Амбани.

В то же время Адане дальше стремительно расширяет свой конгломерат компаний, добавляя порты, аэропорты, центры обработки данных и угольные шахты в Индии.