Миллиардер продает билеты на рейсы из Кабула за $6,5 тыс.

Эрик Принс ранее получал прибыль от боевых действий США / Getty Images

Миллиардер, заработавший состояние на войнах США, вызвал возмущение в Белом доме тем, что продавал дорого билеты для эвакуации из Афганистана людям, отчаянно пытающимся спастись от талибов.

Основателя компании Blackwоater Эрика Принса осудила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки за то, что он брал за эвакуацию $6,5 тыс. за билет на чартерный рейс из Кабула. Об этом пишет Daily Star.

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Он предлагал клиентам эвакуацию по высокой цене плюс дополнительные расходы, если пассажиру понадобится помощь, чтобы сбежать из дома и безопасно добраться до аэропорта Кабула.

"Не думаю, что любой, у которого есть сердце и душа, поддержит усилия, направленные на то, чтобы извлечь выгоду из агонии и боли людей, когда они пытаются покинуть страну и опасаются за свою жизнь", - сказала Псаки.

"Заработав миллионы долларов на войне в Афганистане, Принс вернулся к ней, эксплуатируя отчаяние людей ради денег", - написала редактор New York Times Мария Аби-Хабиб.

Принс заработал миллиарды на войнах США в Ираке и Афганистане с тех пор, как основал Blackwater. Он руководил ею с 1997-го по 2009 год. Потом продал инвесторам.

Бизнесмен вызвал возмущение, поскольку десятки тысяч людей бегут от угроз со стороны талибов, когда те в августе захватили власть в Афганистане. Президент Байден пообещал вывести почти все американские войска из страны к 31 августа.

За последние сутки США и другие страны эвакуировали из международного аэропорта в Кабуле больше 19 тыс. человек. Общее количество эвакуированных на данный момент достигло более 82 тыс. человек. Но сотни американских граждан и десятки тысяч афганцев, имеющих право на получение специальных виз, остаются в стране.

Вчера в результате взрывов в Кабуле погибли более 90 гражданских афганцев и по меньшей мере 13 американских морпехов. Более 150 человек получили ранения.