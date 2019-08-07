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среда, 07 августа 2019 13:30

Микроавтобус врезался в остановку с людьми - двое погибли на месте

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Микроавтобус врезался в остановку с людьми - двое погибли на месте
Микроавтобус врезался в остановку. Два человека погибли. Фото с открытых источников.

В российском городе Долгопрудный под Москвой, автобус врезался в остановку с людьми.

Инцидент произошел утром 7 августа, сообщает "Интерфакс".

В результате ДТП два человека погибли сразу на месте. Еще одного мужчину и одну женщину доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести. У женщины диагностировали травму головы.

Автобус был рейсовый. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Он был госпитализирован.

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Под ночной домашний арест отправил Николая Рогова, 71 год, Киевский райсуд Одессы. Он - бывший член Партии регионов и экс-глава Донецкой и Одесской железной дороги. Ехал в сторону Одессы. Вылетел на встречную полосу, а затем на обочину и раздавил 48-летнего продавца арбузов и женщину, 30 лет.

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Дата
07
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