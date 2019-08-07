Микроавтобус врезался в остановку с людьми - двое погибли на месте

Микроавтобус врезался в остановку. Два человека погибли. Фото с открытых источников.

В российском городе Долгопрудный под Москвой, автобус врезался в остановку с людьми.

Инцидент произошел утром 7 августа, сообщает "Интерфакс".

В результате ДТП два человека погибли сразу на месте. Еще одного мужчину и одну женщину доставили в городскую больницу в состоянии средней тяжести. У женщины диагностировали травму головы.

Автобус был рейсовый. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Он был госпитализирован.

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