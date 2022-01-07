Мигранты снова штурмовали границу Польши

Десятки белорусских мигрантов с камнями и ветвями пытались попасть в Польшу. Фото: galagov

6 января 18 человек попытались нелегально попасть из Беларуси в Польшу.

В ночь на 7 января 35 иностранцев форсировали белорусско-польскую границу. Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Пограничники заявляют, что 6 января гражданин Кыргызстана переплыл Буг в районе пограничного залога Янул Пидляский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польского дипломата выслали из Беларуси

Кроме того, в ночь на 7 декабря 35 человек пытались насильно пересечь границу на участке, охраняемом пограничным залогом в Черемсе.

По словам пограничников, в сторону польских патрулей мигранты бросали камни и ветки деревьев.

Поток мигрантов из Беларуси в Украину создает риск потери безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом сказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко. Украина оказалась в ситуации, когда нужно принимать превентивные меры с учетом опыта Польши.