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пятница, 07 января 2022 18:10

Мигранты снова штурмовали границу Польши

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Мигранты снова штурмовали границу Польши
Десятки белорусских мигрантов с камнями и ветвями пытались попасть в Польшу. Фото: galagov

6 января 18 человек попытались нелегально попасть из Беларуси в Польшу.

В ночь на 7 января 35 иностранцев форсировали белорусско-польскую границу. Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Пограничники заявляют, что 6 января гражданин Кыргызстана переплыл Буг в районе пограничного залога Янул Пидляский.

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Кроме того, в ночь на 7 декабря 35 человек пытались насильно пересечь границу на участке, охраняемом пограничным залогом в Черемсе.

По словам пограничников, в сторону польских патрулей мигранты бросали камни и ветки деревьев.

Поток мигрантов из Беларуси в Украину создает риск потери безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом сказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко. Украина оказалась в ситуации, когда нужно принимать превентивные меры с учетом опыта Польши.

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Дата
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