Мігранти знову штурмували польський кордон

На польско-белорусской границе в районе села Стажина (Польша) группа мигрантов снова пыталась силой прорваться через границу.

Атаку удалось остановить, сообщает в Twitter Подлясская полиция.

Прорваться на территорию Польши пыталась группа из 16 человек.

Автор: Твиттер Мигранты пытались прорваться на территорию Польши

Мигранты бросали камни в польских пограничников, полицейских и солдат. Один из камней повредил каску полицейского.

Автор: Твиттер Мигранты пытались прорваться на территорию Польши

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"Попытка штурма была неудачной", - говорится в сообщении.

Автор: Твиттер Мигранты пытались прорваться на территорию Польши

В лагере между Польшей и Беларусью находятся более 2 тыс. беженцев. Они продолжают прибывать. 15 ноября зафиксированы несколько попыток прорыва польской границы. Ситуация остается напряженной. Все это происходит при поддержке самоизбранного президента Беларуси Александра Лукашенко.