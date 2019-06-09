МИД обратилось к Бангладешу из-за задержания украинцев

Посольство Украины в Индии обратилось нотой в Министерство иностранных дел государства Бангладеш в связи с задержанием граждан Украины. ФОТО: UNN

Посольство Украины в Индии обратилось нотой в Министерство иностранных дел государства Бангладеш в связи с задержанием граждан Украины.

Об этом сообщил сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"В связи с задержанием граждан Украины в Бангладеш Посольство Украины в Индии безотлагательно обратилось нотой в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания и сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья задержанных. На 10 июня запланирована встреча дипломатов Посольства в Посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу ", - рассказал он.

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"Посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными. Данное дело находится на контроле МИД и Посольства Украины в Индии ", - добавил заместитель директора Департамента консульской службы.

В Бангладеш были задержаны шесть граждан Украины за мошенничество.