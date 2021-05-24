Международные авиарейсы облетают Беларусь стороной

Авиакомпания AirBaltic начала облетать воздушное пространство Беларуси, не дожидаясь официальных запретов. Фото: euroradio

Международные авиакомпании будут избегать воздушного пространства Беларуси, не дожидаясь официальных запретов.

Об этом сообщило издание EuroRadio.

Как минимум два рейса авиакомпании AirBaltic облетают воздушное пространство Беларуси. Это рейсы Рига - Одесса и Рига - Тбилиси.

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Такое решение приняли из-за принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в минском аэропорту под конвоем военного истребителя. Все это было сделано ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Главы многих стран сообщили, что выступают "за" закрытие воздушного пространства Беларуси для международных авиарейсов.

В Минске экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщения о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.