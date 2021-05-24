Международная изоляция поможет усидеть Лукашенко в кресле - для чего задержали Протасевича

Владимир Горбач о том, зачем Лукашенко задерживать Протасевича. Фото: скрин с You Tube 24 канал

Александр Лукашенко пошел на задержание журналиста Романа Протасевича, потому что хочет держаться у власти вечно. Вся деятельная оппозиция страны или за рубежом, или в тюрьмах. Похищение Протасевича - последовательная операция режима. Об этом сказал в комментарии Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

"Чем больше будет международная изоляция Беларуси, тем больше вероятность у Лукашенко усидеть на президентском кресле с помощью дубинок внутренних силовых органов. Сближение с внешним миром, кроме растворения в России, для него уже невозможно", - объяснил он.

Есть факт злоупотребления властью в посадке пассажирского лайнера.

"Чикагская конвенция, регулирующая гражданскую авиацию, позволяет в отдельных случаях принудительно сажать пассажирские самолеты, но здесь причина была фальсифицирована, а целью было похищение человека. Российские спецслужбы могли быть тоже задействованы в спецоперации, потому что сотрудничают не только армии так называемых союзных государств, а и спецслужбы. В Европе и США инцидент воспринимают в контексте прошлогодних сфальсифицированных президентских выборов, акций протеста. Это является поводом, а не причиной международного возмущения. Вполне уместно было бы со стороны Запада прекратить полеты над Беларусью", - добавил Горбач.

Украина должна реагировать в унисон, считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС рассматривает несколько вариантов наказаний за действия Лукашенко с пассажирским лайнером Ryanair

"Действиями присоединяться к экономическим санкциям. Заявлениями должна демонстрировать солидарность с белорусским народом, требовать освобождения политзаключенных и выставлять условия вплоть до экономической блокады. Но трудно спрогнозировать, что наша власть на это решится, ведь тесно сотрудничаем из-за поставок в Украину белорусского горючего и белорусского битума для "Большого строительства" Зеленского, российского и донбасского угля через Беларусь".

В Минске экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщения о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.