Металлургический завод в Беларуси вышел на забастовку: полсотни задержанных

К предприятию приехали автозаки и автобус ОМОНа. Фото: Telegram

Работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) вышли на забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента.

К предприятию приехали автозаки и автобус ОМОНа. Сообщают о 60 задержанных, передает "Еврорадио".

Остановились два цеха завода. В одном из цехов собрались десятки людей. Руководство завода созвало экстренное совещание и никак не комментирует ситуацию.

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Работники БМЗ предупреждали о забастовке, если выборы в стране будут проведены нечестно. Рабочие обратились к работникам других предприятий с призывом к солидарности и поддержки.

Белорусский металлургический завод входит в пятерку крупнейших предприятий республики. Численность персонала составляет около 11 тыс. человек. Расположен в городе Жлобин Гомельской области.

Акции протеста начались после объявления экзит-поллов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники.