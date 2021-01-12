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"Мертвая" женщина три года доказывает судьям, что живая

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&quot;Мертвая&quot; женщина три года доказывает судьям, что живая
Жанна Пушен / Getty Imeges

Французский суд признал 3 года назад Жанну Пушен мертвой. С тех пор она пытается доказать, что жива.

Жанне 58 лет. Она из города Сен-Жозефа, вблизи Лиона. Ее не существует для французских властей с 2017 года. Об этом пишет The Guardian.

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Мертвой женщину признал суд в результате ее многолетнего суда с бывшей подчиненной. После того, как клининговая фирма Пушен потеряла крупный заказ, женщина освободила одну из работниц. Та подала иск, и в 2004-м суд обязал фирму выплатить 14 тыс. евро компенсации.

В решении была указана фирма, а не сама Жанна. Никаких денег фирма не выплатила. В 2009-м экс-сотрудница подала еще один иск, на этот раз суд отклонил.

В итоге, как считают юристы Пушен, экс-сотрудница обратилась в суд еще раз с требованием взыскать компенсацию с мужа и сына женщины, потому что ее бывшая работодатель якобы умерла. Такой вывод она сделала, потому что не получила ответы на несколько своих писем.

Адвокат Пушен говорит, что не мог понять, как судья признал человека мертвим на основании чьих-то слов, а не потребовал никаких подтверждений. В результате Жанну признали умершей. Ее вычеркнули из официальных документов, что сделало недействительным удостоверение личности, водительские права, банковский счет, медицинскую страховку и другие документы, необходимые для доказательства существования. С тех пор она добивается своего "воскрешения".

Процесс опровержения собственной смерти занял у женщины длительное время, потому что простого сертификата от ее врача оказалось недостаточно. Она обвиняет бывшую подчиненную, что та сделала юридическую коллизию, чтобы получить деньги от родственников Пушен. Бывшая сотрудница настаивает, что ее бывшая работодатель сама сфабриковано смерть, чтобы не платить компенсации.

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