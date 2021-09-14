Меркель выступает за вступление балканских стран в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель и сербский президент Александр Вучич / Getty Images

Во время визита в Сербию канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Западных Балкан ускорить демократические реформы.

Меркель считает необходимым интеграцию балканских стран в ЕС. Об этом пишет "Немецкая волна".

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"Абсолютный геостратегический интерес для Европы в том, чтобы эти страны вступили в ЕС", - заявила Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.

По словам Меркель, Сербии и другим странам региона нужно приложить больше усилий к демократическим реформам ради вступления.

Чуть больше чем за две недели до парламентских выборов в Германии, после которых Меркель уйдет с должности, она провела двухдневный визит в Сербию и Албанию. 14 сентября в столице Албании Тиране состоялась встреча с председателями правительств всех шести западнобалканских стран - Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и частично признанного Косово. Все они стремятся в ЕС.

Брюссель много лет ведет переговоры о вступлении в ЕС с Сербией и Черногорией. Албания и Северная Македония официально считаются кандидатами на вступление. Босния и Герцеговина и Косово - потенциальные кандидаты.

Ранее, в июле, Меркель заявляла, что стимулирование подготовки вступления западнобалканских стран в ЕС соответствует его исконным интересам.

Власти Беларуси прибегает к гибридной атаке против ЕС в виде потока мигрантов. Об этом заявила канцлер Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким 11 сентября.