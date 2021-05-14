Меркель прокомментировала нападения на синагоги в Германии

Канцлер Ангела Меркель / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила нападения на синагоги и другие еврейские объекты в Германии.

Немецкая полиция задержала более 10 человек в трех городах по подозрению в причастности к нападениям на синагоги, сжигании израильских флагов и поджогах еврейского мемориала. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Власти Германии опасаются, что в стране могут возникнуть новые антиизраильские протесты из-за конфликта между Израилем и ХАМАС.

"Наша демократия не может терпеть проявлений антисемитизма. Правительство Германии от имени госпожи Меркель проявляет полную солидарность с Израилем", - подчеркнул представитель Меркель Штеффен Зайберт.

Ранее посол Израиля в Берлине Джереми Иссахар призвал власти Германии защитить еврейскую общину ФРГ.

"Конфликт на Ближнем Востоке не имеет ничего общего с жизнью немецких евреев. Призываю власти Германии сделать все возможное для обеспечения безопасности еврейской общины", - сказал израильский дипломат.

Между тем в соседней Австрии канцлер Себастьян Курц приказал поднять на здании канцелярии федерального канцлера израильский флаг в знак солидарности с Израилем.

С понедельника ХАМАС и "Исламский джихад" регулярно запускают ракеты по Израилю, который отвечает воздушными ударами. А с пятницы также обстреливает Сектор Газы авиацией, танками и артиллерией. Вследствие взаимных обстрелов между палестинцами и Израилем погибли 119 палестинцев, из которых 27 детей, и восемь израильтян. Страны ЕС, США и другие страны Запада признают ХАМАС террористической организацией и выступают на стороне Израиля в конфликте, одновременно призывая стороны к прекращению огня.

Конфликт обострился после столкновений между израильской полицией и палестинцами на Храмовой горе Иерусалима, которые, в свою очередь, стали результатом решения израильского суда Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.