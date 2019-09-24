Меркель призвала остановить изменение климата

Меркель сказала, кто должен отвечать за климат. Фото: NewsOne

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что промышленно развитые страны мира должны отвечать за климат.

"Промышленно развитые страны являются причиной нагревания Земли. А страдают преимущественно развивающиеся страны", - заявила она во время открытия саммита ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке, передает DW.

Меркель подчеркнула, что развитые страны обязаны с помощью денег и технологий остановить повышение температуры на Земле. По ее словам, ФРГ вдвое увеличит выделение средств на борьбу с изменениями климата по сравнению с 2014 годом - с двух до четырех миллиардов евро.

Меркель отметила, что принятый недавно ее правительством пакет мер по защите климата станет началом "глубинных перемен" в Германии. Этими мерами ФРГ стремится внести вклад в создание "сбалансированной экономики и сбалансированной жизни во всем мире".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Альпах устроили поминки леднику

"Германия имеет один процент от всего населения мира и осуществляет два процента от всего количества вредных выбросов в атмосферу", - сказала канцлер.

Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг самой высокой отметки за всю историю человечества. При этом июль 2019 стал самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.