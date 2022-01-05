Меркель не поедет работать в Россию - посол

Мельник не верит, что Меркель уйдет в бизнес. Фото: Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник не верит, что бывший канцлер Ангела Меркель будет работать в России после окончания каденции.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Предшественник Меркель Герхард Шрёдер работает в Газпроме. Мельника спросили, не повторит ли его путь Меркель.

"Это невозможно. Ангелу Меркель можно оценивать по-разному, но это - нет", - ответил дипломат.

Добавил, что у Меркель есть моральный стержень и ценностные ориентиры.

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"Я считаю невозможным ее возвращение в экономическую сферу, а в сферу влияния российского бизнеса и подавно. Вероятность этого сценария близка к нулю", - сказал Мельник.

Люди из окружения Меркель говорят, что она вряд ли вернется в политику, добавил он.

63-летний Олаф Шольц в среду, 8 декабря, принял присягу в качестве канцлера Германии, возглавив трехпартийное правительство. Он заменил в должности Ангелу Меркель, руководившую ФРГ последние 16 лет.