Мэрию Сан-Франциско подсветили сине-желтыми цветами

Президент Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию в рамках рабочего визита в США. В честь его приезда здание мэрии Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага.

Это первый визит президента Зеленского в США. Об этом пишет Офис президента.

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"Это первый визит президента Украины в Калифорнии за всю историю независимости нашего государства", - отметили в ОП.

Зеленский прибыл в США с рабочим визитом по приглашению президента США Джо Байдена. Завершение визита главы государства запланировано на воскресенье, 5 сентября.

Автор: ОП В честь приезда президента Украины здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага

Зеленский заявил, что президенты США и Украины провели встречу на час дольше запланированного времени, потому что обе стороны были заинтересованы в ней. Разговор был "нормальный, продуктивный, не всегда в солнечной атмосфере, мужской", заявил он на брифинге. Ни одного негативного слова от американской стороны украинская делегация не слышала. Президент доволен визитом, ведь Украина и США заключили около 20 документов. Важные вопросы, которые обсудили: энергетическая безопасность и ситуация на Черном море. Стороны обменялись разведданными. Байден высоко оценил земельный и судебную реформы в Украине и инфраструктурные изменения.