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четверг, 01 апреля 2021 17:22

Мэра литовского города захейтили в сети за неудачную шутку о российской Covid-вакцине

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Мэра литовского города захейтили в сети за неудачную шутку о российской Covid-вакцине
Мэра литовского города раскритиковали за неудачную шутку. Фото: 15 min

Мэр литовского города Расейняй Андрюс Баутронис неудачно пошутил на 1 апреля. Он призвал прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Шутка вызвала шквал недовольства со стороны Министерства здравоохранения Литвы, сообщил национальный вещатель LRT.

Баутронис написал в Facebook, что Расейняйский район стал "счастливчиком" и одним из первых получил дозы российской вакцины.

"После того, как некоторые европейские страны успешно начали вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V", было принято решение разрешить ее использование и в Литве. Нашему району повезло первыми начать вакцинацию", - написал он, удалив свой пост через несколько часов.

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Большинство пользователей сети поняли, что это была первоапрельская шутка. Но на мэра все равно посыпался шквал хейта. Сам мужчина сообщил, что люди завалили его вопросами и звонками в поисках вакцины.

Представители Минздрава шутку не заценили и раскритиковали мэра города Расейняй.

"Шутить хорошо в нужное время и в нужном месте. Общественность очень болезненно относится к вакцинации ", - прокомментировала пресс-секретарка министерства Айсте Шукста.

В министерстве напомнили, что российскую вакцину не купят даже если ее утвердит Европейское фармацевтическое агентство.

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку из-за скандала и правительственный кризис, возникший на фоне закупки страной российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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01
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