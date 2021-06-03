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четверг, 03 июня 2021 07:35

Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением - видео

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Меня предали: беларус Протасевич удивил заявлением - видео
Задержанный журналист Протасевич подозревает своего соратника в предательстве. Фото: Reuters

Арестованный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич рассказал новые подробности своего задержания. Подозревает, что причастен его соратник.

Об этом говорится на новом видео допроса, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

"У меня был личный конфликт только с одним человеком, причем довольно напряженный. Особенно в последние дни. Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я рассказал, как буду лететь, это было в рабочем чате за 40 минут, в котором был этот человек", - сказал задержанный.

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На видео Протасевич добавил, что этот соратник имел связи с так называемыми "киберпартизанамы", которые ранее занимались псевдоминуваннямы в Беларуси.

Александр Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить арестованного журналиста Романа Протасевича. Это касается обвинений журналиста со стороны так называемой ЛНР касательно участия в боях на Донбассе.

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