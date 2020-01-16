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четверг, 16 января 2020 14:22

Менеджер McDonald's насиловал 14-летнюю стажерку

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В американском штате Миннесота менеджера McDonald's 25-летнего Эндрю Альберторио осудили за изнасилование 14-летней, которая подрабатывала в сети ресторанов быстрого питания.

Мужчину обвинили в неоднократном насилии над подростком, которое впервые произошло в холодильной камере ресторана, сообщает Metro.co.uk.

Девушка рассказала, что он начал флиртовать с ней в Snapchat, когда она устроила в McDonald's на работу летом 2018-го. Говорил с ней на сексуальные темы, несмотря на то, что она несовершеннолетняя.

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Автор: Hennepin County Sheriff’s Office/Google Maps
  Менеджера сети ресторанов быстрого питания 25-летнего Эндрю Альберторио приговорили к 10 годам
Менеджера сети ресторанов быстрого питания 25-летнего Эндрю Альберторио приговорили к 10 годам

Она напоминала Альберторио, что он ее руководитель на работе, кроме того, гораздо старше ее. Через некоторое время он позвал девушку к холодильнику, где несмотря на протесты, снял рабочую форму и изнасиловал. Такие эпизоды повторялись в душевой комнате для персонала, в его машине, а также в доме.

Прокурор просил приговорить мужчину до 10 лет так, как он использовал для запугивания власть, которую имел над жертвой. Предложение о тюремном сроке в суде согласовали, но изменили версию на "ограничительный контроль" со стороны подозреваемого.

Альберторию извинился перед семьей девушки перед тем, как его забрали в тюрьму.

Тест ДНК показал, что соседский парень, которого Татьяна Лучишин, 12-летняя роженица со Львовщины назвала папой ребенка - не папа.
Кто отец ребенка - выяснит следствие.

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16
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