Медведчук в суде, шляпа для понтифика и протесты горняков - неделя в фото

Уходящая неделя была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает интересные фото за последние 7 дней.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ:

Горняки устроили акцию протеста под Офисом президента 12 мая. Требовали выплатить задолженность по заработной плате и остановить разрушительные процессы в угольной отрасли.

Автор: Елена Худякова, Ukrinform / Barcroft Media через Getty Images

13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука до 9 июля. Его подозревают в государственной измене и хищении государственных ресурсов.

Офис Генерального прокурора Украины намерен обжаловать назначение пресечения после изучения полного решения суда.

Автор: Стас Юрченко, Ґрати



В центре Киеве 13 мая собрались велосипедисты, чтобы почтить своего коллегу, которого сбила машина. Обратились в соответствующим органам с требованием построить велосипедные дорожки и ужесточить правила дорожного движения. Напомнили, что в прошлом году на дорогах погибли 235 велолюбителей.

Автор: REUTERS / Глеб Гараничев



Забавные лисенки попали в объектив фотокамеры в Вышгородском районе Киевской области, 11 мая.

Автор: Укринформ



Спасатели выходят на берег, после обследования акватории Азовского моря в Запорожской области, 13 мая.

Автор: Укринформ

СОБЫТИЯ В МИРЕ:



Перед Федеральной канцелярией Германии активисты Международной экологической организации "Гринпис" создали гидрознак, высотой 15 м с изображением пламени. Акцию устроили 12 мая к случаю заседания правительства, где должны принять новую редакцию закона о защите климата.

Автор: Фабиана Соммера / фотоальянс через Getty Images



В Египте верующие молятся в честь праздника Ид аль-Фитр в мечети Аль-Азхар, 13 мая. Ему предшествовал 30-дневный пост.

Автор: Мохаммеда Шокри / Альянс рисунков через Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон учится стрелять из лука во время визита в английский Вулверхэмптон 13 мая.

Автор: Джейкоба Кинга - WPA Pool / Getty Images

Папа Римский Франциск примеряет шляпу от паломника 12 мая в Ватикане. Понтифик во время встречи с верующими вспомнил о нападении на святого Папу Римского Иоанна Павла II 40 лет назад, литургический праздник Фатимской Богоматери, и пригласил их прочитать Святой розарий в завершение пандемии.

Автор: Франко Орилии / Getty Images



Вид с высоты птичьего полета на ландшафт вокруг удаленного австралийского городка Белые скалы, 13 мая. Оно стало первым коммерческим месторождением с интенсивной добычей опалу в Австралии, начиная от 1889-го.

Автор: Брука Митчелла / Getty Images

Яркие линии появились на небе, когда израильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газы в сторону Израиля, 11 мая.

Автор: REUTERS / Нир Элиас