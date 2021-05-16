Медведчук в суде, шляпа для понтифика и протесты горняков - неделя в фото

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1251
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 2943
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 792
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 495
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 594
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 720
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 549
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 765
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1143
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 810
Фото
Все фото
7
6
3
9
5
Умер Фрэнк Синатра
Умер Фрэнк Синатра
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Арендовала гроб и устроила гулянку: женщина пригласила родню на свои похороны
Арендовала гроб и устроила гулянку: женщина пригласила родню на свои похороны
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
Видео
Все видео
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
На город обрушились смертельные торнадо
На город обрушились смертельные торнадо
Молния убила стадо из 18 слонов
Молния убила стадо из 18 слонов
Ведущую прогноза погоды "атаковали" клоны: курьезное видео
Ведущую прогноза погоды "атаковали" клоны: курьезное видео
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 810
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 729
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 405
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 549
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 477
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 72
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
воскресенье, 16 мая 2021 17:25

Медведчук в суде, шляпа для понтифика и протесты горняков - неделя в фото
11

  Комментировать

Уходящая неделя была богатой на события в Украине и мире. Gazeta.ua предлагает интересные фото за последние 7 дней.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ:

Горняки устроили акцию протеста под Офисом президента 12 мая. Требовали выплатить задолженность по заработной плате и остановить разрушительные процессы в угольной отрасли.

Автор: Елена Худякова, Ukrinform / Barcroft Media через Getty Images
 
13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука до 9 июля. Его подозревают в государственной измене и хищении государственных ресурсов.

Офис Генерального прокурора Украины намерен обжаловать назначение пресечения после изучения полного решения суда.

Автор: Стас Юрченко, Ґрати
 


В центре Киеве 13 мая собрались велосипедисты, чтобы почтить своего коллегу, которого сбила машина. Обратились в соответствующим органам с требованием построить велосипедные дорожки и ужесточить правила дорожного движения. Напомнили, что в прошлом году на дорогах погибли 235 велолюбителей.

Автор: REUTERS / Глеб Гараничев
 


Забавные лисенки попали в объектив фотокамеры в Вышгородском районе Киевской области, 11 мая.

Автор: Укринформ
 


Спасатели выходят на берег, после обследования акватории Азовского моря в Запорожской области, 13 мая.

Автор: Укринформ
 

СОБЫТИЯ В МИРЕ:


Перед Федеральной канцелярией Германии активисты Международной экологической организации "Гринпис" создали гидрознак, высотой 15 м с изображением пламени. Акцию устроили 12 мая к случаю заседания правительства, где должны принять новую редакцию закона о защите климата.

Автор: Фабиана Соммера / фотоальянс через Getty Images
 


В Египте верующие молятся в честь праздника Ид аль-Фитр в мечети Аль-Азхар, 13 мая. Ему предшествовал 30-дневный пост.

Автор: Мохаммеда Шокри / Альянс рисунков через Getty Images
 

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон учится стрелять из лука во время визита в английский Вулверхэмптон 13 мая.

Автор: Джейкоба Кинга - WPA Pool / Getty Images
 

Папа Римский Франциск примеряет шляпу от паломника 12 мая в Ватикане. Понтифик во время встречи с верующими вспомнил о нападении на святого Папу Римского Иоанна Павла II 40 лет назад, литургический праздник Фатимской Богоматери, и пригласил их прочитать Святой розарий в завершение пандемии.

Автор: Франко Орилии / Getty Images
 


Вид с высоты птичьего полета на ландшафт вокруг удаленного австралийского городка Белые скалы, 13 мая. Оно стало первым коммерческим месторождением с интенсивной добычей опалу в Австралии, начиная от 1889-го.

Автор: Брука Митчелла / Getty Images
 

Яркие линии появились на небе, когда израильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газы в сторону Израиля, 11 мая.

Автор: REUTERS / Нир Элиас
 
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медведчук в суде, шляпа для понтифика и протесты горняков - неделя в фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Новые возможности для государства: Украина стала членом ВТО

Ошибка польского командования и предательство: казаки победили в битве

Безглютеновая диета лечит целиакию

Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин

Самое читаемое
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 10890
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 7065
Три напитка, которые убивают мужскую потенцию
Три напитка, которые убивают мужскую потенцию Просмотров: 4428
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 2943
&quot;Невозможно было без боли смотреть&quot; - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
"Невозможно было без боли смотреть" - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
8
 Просмотров: 2646
Мир
ЕС раскритиковал список "недружественных стран", который составили в РФ
ЕС раскритиковал список "недружественных стран", который составили в РФ Просмотров: 27
Турция собирается ослаблять карантин
Турция собирается ослаблять карантин Просмотров: 54
ХАМАС выпустил по Израилю около 3 тыс. ракет
ХАМАС выпустил по Израилю около 3 тыс. ракет Просмотров: 324
Жена Гейтса получила акций более чем на $3 млрд
Жена Гейтса получила акций более чем на $3 млрд Просмотров: 171
Боррель созвал экстренное заседание Совета ЕС из-за Израиля
Боррель созвал экстренное заседание Совета ЕС из-за Израиля Просмотров: 207
Больше всего комментируют
5
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
5
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
1
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 803
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть