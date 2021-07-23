Медведь неделю преследовал мужчину: невероятное спасение пострадавшего

Медведь неделю пытался съесть человека. Фото: iStock

В американском штате Аляска спасли мужчину. Он неделю пытался дать отпор медведю гризли, который его преследовал.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Сотрудники береговой охраны случайно нашли пострадавшего. Их вертолет изменил курс из-за облачности - это спасло жизнь мужчине.

Спасатели заметили хижину, на крыше которой было нацарапано "SOS" и "Помогите". Также они заметили мужчину, активно махавшего руками.

Все время пострадавший отстреливался от медведя и почти не спал - хищник каждую ночь возвращался к дому.

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Гризли даже удалось затащить мужчину к реке, рассказал пострадавший. У него почти закончились патроны.

Мужчину госпитализировали с ушибами и травмой ноги.

На российской Камчатке пара застряла и 10 дней и ночей убегала от бурого медведя, без еды, цепляясь за деревья, чтобы спрятаться от хищника, который пытался их съесть.