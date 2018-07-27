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пятница, 27 июля 2018 16:25

Медведь атаковал машину с туристами, пытаясь залезть внутрь

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Дикий медведь атаковал машину с туристами в парке Woburn Safari Park в Бедвордшире, Англия.

Таня Маллан вместе со своей дочерью и внуком отдыхали в популярном семейном месте. Животное высотой 6 футов (185 см. - Gazeta.ua) выпрыгнуло откуда-то прямо к двери машины, сообщает Dailymail.

Автор: dailymail.co.uk
  Животное вело себя агрессивно
Животное вело себя агрессивно

Ее дочь Софи сфотографировала как косолапый рычит, бьет зеркало, и пытается проникнуть внутрь Ford Fiesta.

Таня рассказывает, что ее младшая дочь Даниэль закрыли дверцу машины за несколько минут до инцидента.

"Дорогой мы не наблюдали много зверей, когда мы повернули за угол, увидели медведя, который прыгнул прямо на авто. Три раза мы просигналили, чтобы оповестить службу чрезвычайных ситуаций в парке. Но никто не ответил. Было невероятно страшно, похоже он серьезно нацелился прорваться к нам в салон", - говорит женщина.

Автор: dailymail.co.uk
  Животное вело себя агрессивно
Животное вело себя агрессивно

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Семья двинулась дальше с медведем на капоте не дождавшись рейнджеров. Впоследствии, животное все же бросило людей и убежало. Позже Маллан столкнулась с менеджером парка и требовала объяснить, где были охранники. Тот заявил, что такого в парке еще не было и "списал" все на жару.

Автор: dailymail.co.uk
  Животное вело себя агрессивно
Животное вело себя агрессивно

В качестве извинений туристам предложили VIP-пакет 400 фунтов стерлингов. Но женщина заявляет, что ситуация решилась не до конца. На самом деле рейнджеры, которых они видели вблизи, просто не реагировали на них.

Автор: dailymail.co.uk
  Таня Маллан отдыхала с семьей, когда их атаковал медведь
Таня Маллан отдыхала с семьей, когда их атаковал медведь

Из частного зоопарка забрали редкого верблюда, которого чудом вывезли из оккупированного Донбасса. Покупку верблюда профинансировала винницкая фирма "Плазматек". Стоимость животные держат в тайне.

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27
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