Медики зафиксировали всплеск редкого детского заболевания. Его связывают с коронавирусом

Медики зафиксировали более 100 случаев редкого воспалительного заболевания среди детей, которое связывают с коронавирусом. Фото: Reuters

В ряде стран медики зафиксировали более 100 случаев редкого воспалительного заболевания среди детей. Так называемый синдром Кавасаки, что вызывает воспаление сердечно-сосудистой системы, обнаружили в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии. В настоящее время в Великобритании этот синдром обнаружили у 19 детей.

Но специалист Медицинского центра Колумбийского университета в Нью-Йорке Марк Горелик сообщил, что у детей обнаружили температуру и очаги воспаления в сердце и кишечнике. Это похоже на синдром Кавасаки, но это не он, а похожее заболевание, также вызванное инфекцией, что и спровоцировало такой иммунный ответ, пишет The Guardian.

Ученые связывают его появление с эпидемией коронавируса.

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Издание обращает внимание, что не все дети, которые проходят лечение от синдрома, дали положительный результат на коронавирус. Некоторые врачи подозревают, что синдром является "постинфекционный ответом", когда иммунная система чрезмерно реагирует на инфекцию.

Болезнь Кавасаки – это необычное заболевание, которое характеризуется воспалительным повреждением кровеносных сосудов всего тела. Она сопровождается следующими симптомами: лихорадка, сыпь, припухлость ладоней и стоп, покраснение и раздражение глаз, болезненность и покраснение слизистых оболочек полости рта и губ, увеличение шейных лимфатических узлов. Острые симптомы болезни Кавасаки обычно быстро исчезают и не представляют опасности для жизни, однако в некоторых случаях возникает тяжелое поражение сердца. Болезнь Кавасаки поражает почти исключительно детей, и большинство пациентов – это дети в возрасте до 5 лет.