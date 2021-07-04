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Медики подали иск против обязательной вакцинации

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Медики подали иск против обязательной вакцинации
Мы заставляем людей идти на риск - адвокат. Фото: afp.com

В Италии 300 медицинских работников подали судебный иск против требования о вакцинации от коронавируса.

Адвокат Даниэле Гранара, который помогал в создании дела, заявил, что это не битва противников вакцинации, а битва за демократию. Об этом сообщает AFP.

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"Мы заставляем людей идти на риск под угрозой того, что им больше не позволят заниматься своей профессией", - отметил он.

Гранара также защищает десятки людей, которых отстранили от работы за отказ от вакцинации.

В апреле Италия приняла закон, который обязывает всех, кто работает в государственных или частных социальных службах, в том числе в аптеках и кабинетах врачей, пройти вакцинацию против Covid-19 или устранить рабочих от работы без оплаты, если их работодатель не может переназначить их на менее "чувствительную" должность.

После летних и лиц в Италии первыми вакцинировались лица, обеспечивающие уход, включая учителей.

В целом 52,7 миллиона доз вакцин было введено по всей стране, и около 19,5 миллиона итальянцев в настоящее время полностью вакцинированы, что составляет 36% населения старше 12 лет.

Согласно последним официальным данным, 45 750 из 1,9 миллиона наемных работников здравоохранения еще не получили ни одной дозы вакцины.

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Дата
04
июля

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