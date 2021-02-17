McDonald`s впервые за 5 лет изменит дизайн упаковки

Фото: pearlfisherlive

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s планирует изменить дизайн упаковки бургеров, снеков и напитков.

Последний раз это делали 5 лет назад, сообщила компания Pearlfisher.

"Обновленный дизайн дает бренду ощущение радости и легкости благодаря яркой графике", - говорилось в сообщении компании.

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От крупных надписей на упаковках отказались. Теперь на упаковке появились графические изображения. На упаковке с филе-о-фиш будут морские волны, потому что это бургер с рыбной котлетой. Внутри упаковки с картофелем-фри нарисованы желтые полосы.

По словам креативного директора Pearlfisher Мэтта Сиа, компания пыталась сделать новые упаковки "функциональными, легко узнаваемыми, эстетически минималистическими и эмоционально радостными".

С июня McDonald`s начнет постепенно переходить на бумажные стаканы вместо пластиковых.