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суббота, 03 апреля 2021 07:05

Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли

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Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли
Тед Качинский / Wikipedia

3 апреля 1996-го в хижине в дикой местности ФБР арестовало Теда Качиньского - неуловимого террориста по кличке "Унабомбер", которого обвиняли в 16 почтовых бомбах, в результате которых 3 человека погибли и 23 были ранены 18 лет.

Качиньский родился в Чикаго в 1942 году. Выиграл стипендию для изучения математики в Гарвардском университете в 16 лет. Получил докторскую степень в Мичиганском университете и стал профессором Калифорнийского университета в Беркли. Хотя был известным математиком, страдал от постоянных социальных и эмоциональных проблем. В 1969-м внезапно завершил многообещающую карьеру. Разочаровавшись в мире, в 1971-м поселился недалеко от дома брата.

Следующие 25 лет жил отшельником, иногда подрабатывая и путешествуя, но в основном за счет своей земли. Разработал радикальную философию воинственной противодействия современным технологиям, пытался опубликовать эссе по этому поводу.

Отказ 2-х университетов в Чикаго в 1978-м от его статей, пожалуй, побудила его изготовить и доставить первую почтовую бомбу. Пакет попал в Северо-Западный университет, где был серьезно ранен охранник, который открыл его. В 1979-м послал бомбу, которая ранила студента Технологического института. Позже в том же году третье бомба взорвалась во время полета American Airlines. В 1980-м бомба, отправленная по почте в дом Перси Вуда, президента United Airlines, ранила Вуда.

Поскольку математик, казалось, нацелился на университеты и авиалинии, федеральные следователи начали называть его "Унабомбер" - аббревиатуры со слов университеты, авиакомпании и бомбы.

В 1981-1985 годах было еще 7 бомб: 4 в университеты, 1 в дом профессора, 1 в компанию Boeing, и 1 в компьютерный магазин. 6 человек были ранены, а в 1985-м погиб владелец компьютерного магазина - первое убийство "Унабомбера". В 1987-м женщина увидела мужчину в очках-авиатора с капюшоном, который заложил бомбу у компьютерного магазина в Солт-Лейк-Сити. Появился примерный портрет подозреваемого, и Качиньский, опасаясь ареста, на 6 лет приостановил террористическую деятельность.

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В 1993-м почтовая бомба серьезно ранила генетика из Калифорнийского университета в его доме, а через 2 дня такой же бомбой был тяжело ранен профессор компьютерных наук в Йельском университете. Различные федеральные ведомства создали оперативную группу, которая начала поиск подозреваемого. В 1994-м в результате взрыва бомбы в доме погиб менеджер по рекламе. Качиньский ошибочно думал, что этот человек работал в фирме, которая занималась ремонтом в компании Exxon после разлива нефти Exxon Valdez в 1989-м. В 1995-м в результате взрыва погиб президент группы лоббистов лесной промышленности.

После этого Качиньский отправил манифест в New York Times и Washington Post, в котором заявил, что прекратит убийства, если его опубликуют. В 1995-м Washington Post опубликовала так называемый "Манифест Унабомбера" - 35 тыс. слов, в которых Качиньский говорил о проблемах промышленного и технологического общества в Америке. Брат Качиньского, Дэвид, прочитал эссе и узнал идеи и язык брата. В феврале 1996 сообщил ФБР, что подозревает, что брат - "Унабомбер". 3 апреля Тед Качинский был арестован в своей хижине. В его доме нашли много доказательств. В частности, боевую бомбу и оригинал манифеста.

В январе 1997-го Качиньский признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Он не выразил раскаяния за преступления и в мае был приговорен к 4-х пожизненных сроков плюс 30 лет.

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Дата
03
апреля

Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли

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