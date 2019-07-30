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вторник, 30 июля 2019 14:03

Мать закрыла ребенка в камере хранения

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Мать закрыла ребенка в камере хранения
Покупатели передали информацию в инспекцию по делам несовершеннолетних. ФОТО: tehnostone.com

Покупатели магазина услышали плач из одной из запертых камер хранения. Когда ребёнка достали он был в истерике.

"Когда ребенка, мальчика двух лет, вытащили из закрытого на ключ ящика, он был в истерике. На все замечания его мать сказала, что он сам туда залез, а меня отправила дальше за покупками. Я хотел заснять происходящее, но женщина резко схватила ребенка и убежала", - рассказывает Илья Теренжев изданию Подмосковье Сегодня.

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Покупатели передали информацию в инспекцию по делам несовершеннолетних. Сейчас ведётся проверка.

У курортному місті Бердянськ на одному з пляжів у районі Слобідка 4-річний хлопчик впав з гірки на бетон.

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