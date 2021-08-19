Мать убила ребёнка-инвалида столом в больничной палате

34-летней Джессике Бортл предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве / ABC 13 News

В США женщину арестовали за то, что убила неполносправную дочь-подростка столом во время посещения ее в больнице, где та лечилась от инфекции.

34-летнюю Джессику Бортл обвинили в нанесении смертельных травм дочери. Она убила ее больничным столом. Била ее по туловищу и животу. Вскрытие показало, что травмы девочки были похожи на те, что остаются после аварии. Об этом пишет The Independent.

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14-летняя Жасмин Синглетари попала в больницу Святого Сердца 8 июля после того, как заразилась инфекцией. У нее не было каких-либо повреждений ребер и печени. У девочки было нервно-мышечное расстройство.

В больнице подросток скончалась от массивных травм ребер и печени. Мать убила ее, вышла с палаты и пробовала притвориться, что дочь умерла сама. Но вскрытие показало, что она умерла от травм живота и ребер Потом женщина рассказала, что неумышленно убила дочь. Ссора между ней и дочерью вспыхнула, когда Жасмин сломала цветной карандаш, что разозлило Бортл.

13 июля Жасмин перестала дышать после потери сознания. Несмотря на попытки врачей реанимировать ее, девочка умерла. Травмы, нанесенные матерью, были настолько серьезными, что девочка умерла в считанные минуты.

Мать обвиняют в непредумышленном убийстве. Идет суд. За нее выставлен залог в $500 тыс. Хотя бабушка девушки также была в комнате, когда произошел инцидент, ей не предъявляют обвинений, и она является свидетелем. Она повторила историю дочери, что та разозлилась на внучку и убила ее больничным столом.

Террористы из исламистского движения "Талибан" убили мать на глазах ее четверых детей. Об этом 17 августа сообщила дочь убитой.