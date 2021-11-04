Мать убила пятерых детей из-за ревности к бывшему

Фото из-за которого мать убила своих детей / Getty Images

Мать, убившая пятерых детей после того, как увидела фото бывшего с новой женщиной, приговорили к пожизненному заключению в Германии.

28-летняя Кристиан К. накачала наркотиками дочерей 1-летнюю Мелину, 2-летнюю Леони, 3-летнюю Софи и сыновей 6-летнего Тимо и 8-летнего Луку в сентябре прошлого года. После этого она их задушила или утопила в ванне. Ее старший сын 11-летний Марсель выжил только потому, что был в это время в школе. Об этом пишет Daily Mail.

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В суде Кристина рассказала, что "страстно мечтала о здоровой семье и нашла себе в роли матери". Но незадолго до убийства муж ушел от нее и фасад "идеальной семьи" обрушился. Она осталась одна с шестью детьми, четверо из которых были от последнего брака, и была "эмоционально потрясена".

Прокуроры заявили, что катализатором убийств послужило фото в Facebook, которое бывший Кристиан загрузил утром 3 сентября. На нем он был с новой партнершей.

После этого Кристиана написала ему, что он никогда больше не увидит детей. Она подмешала им на завтрак коктейль из наркотиков, который усыпил их настолько, что мог легко убить. Затем душила или топила в ванне, после чего укутывала тела в полотенца и уложила в кровати.

Когда 11-летний сын пришел домой из школы, она просила его прыгнуть с ней под поезд. А затем отправила его в дом к бабе, когда он отказался. По пути он написал одноклассникам, что его братья и сестры мертвы. Баба позвонила в полицию, заявив о преступлении. Сказала, что узнала о судьбе внуков непосредственно от дочери. Полицейские бросились в квартиру, но прибыли слишком поздно, чтобы реанимировать детей.

Кристиана добралась до центрального вокзала Дюссельдорфа и бросилась под поезд. Но выжила, получив серьезные травмы. Психиатры осмотрели ее перед судом и установили, что она вменяема и может нести уголовную ответственность. Дело привлекло внимание всей Германии. Женщину окрестили "Тодесмуттер", то есть "Мать-смерть".

В США 34-летнюю женщину арестовали за то, что убила неполносправную дочь-подростка столом во время посещения ее в больнице, где та лечилась от инфекции. Женщину обвинили в нанесении смертельных травм дочери. Она убила ее больничным стулом. Била ее по туловищу и животу. Вскрытие показало, что травмы девочки были похожи на те, что остаются после аварии.