Мать убила 3-летнего сына, чтобы отомстить бывшему

Миллена Ирис Сантос да Пайшау зарезала трехлетнего сына / Newsflash

Мать в Бразилии убила 3-летнего сына, чтобы "отомстить" его отцу расставания.

20-летнюю Миллену Ирис Сантос да Пайшао приговорили к почти 30 годам заключения за смертельное ранение маленького Маркоса Паулу Виейры в 2019 году. Убив сына, она попыталась покончить с собой, нанеся удар себе тем же ножом. Но ее доставили в больницу и спасли. Об этом пишет Mirror.

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Миллена убила сына после расставания с тогдашним мужем, после ссоры с ним, которую подслушали соседи. Друзья также отметили, что она опубликовала в соцсети фото себя окровавленной с подписью: "Любите жен. Брак - это серьезно".

После выздоровления Миллену обвинили в убийстве. Суд признал ее виновной в убийстве при отягчающих обстоятельствах и приговорил к 29,5 годам лишения свободы. Позже женщина утверждала, что в тот момент у нее был психический приступ. После ареста написала записку с просьбой о прощении за то, что "не помогала сыну".

14-летнего Даниила Романюка, тело которого нашли в Житомирской области, могли убить из-за неразделенной любви. В убийстве призналась 15-летняя одноклассница парня. Они вместе учились в гимназии. Девушка симпатизировала однокласснику, но тот взаимностью не отвечал.