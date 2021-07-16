Масштабные наводнения унесли жизни 81 человека, более 1,5 тыс. пропали без вести

Фото: Reuters

На западе Германии число жертв аномальных наводнений возросло до 81. Более 1,5 тыс. человек пропали без вести.

Об этом сообщило издание Reuters.

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По словам представителя полицейского управления в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, жертв может быть значительно больше.

Синоптики прогнозируют, что из-за циклона "Бернд, дожди продлятся как минимум два дня.

Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия считаются наиболее пострадавшими от наводнения регионам.

Пока продолжаются поисковые и спасательные работы. Спасатели надеются найти живых людей.

В Западной Германии бушуют мощные наводнения. От циклона "Бернд" пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Больше всего досталось районам Арвайлер в Рейнланд-Пфальце и Еускирхен в Северном Рейне-Вестфалии. Более 200 тыс. человек находятся в эпицентре циклона. Они остались без электроэнергии. Движение транспорта парализовано.