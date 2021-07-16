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пятница, 16 июля 2021 09:52

Масштабные наводнения унесли жизни 81 человека, более 1,5 тыс. пропали без вести
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Число жертв наводнения увеличилось до 81.
Фото: Reuters
Число жертв наводнения увеличилось до 81.
Число жертв наводнения увеличилось до 81.
Число жертв наводнения увеличилось до 81.

На западе Германии число жертв аномальных наводнений возросло до 81. Более 1,5 тыс. человек пропали без вести.

Об этом сообщило издание Reuters.

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По словам представителя полицейского управления в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, жертв может быть значительно больше.

Синоптики прогнозируют, что из-за циклона "Бернд, дожди продлятся как минимум два дня.

Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия считаются наиболее пострадавшими от наводнения регионам.

Пока продолжаются поисковые и спасательные работы. Спасатели надеются найти живых людей.

В Западной Германии бушуют мощные наводнения. От циклона "Бернд" пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Больше всего досталось районам Арвайлер в Рейнланд-Пфальце и Еускирхен в Северном Рейне-Вестфалии. Более 200 тыс. человек находятся в эпицентре циклона. Они остались без электроэнергии. Движение транспорта парализовано.

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