Маск стал самым богатым в истории человечества по версии Forbes

Илона Маска назвали самым богатым в истории человечества. Фото: ixbt.com

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в истории человечества. Это произошло благодаря большому заказу автомобилей компанией Hertz и опубликованному отчету о прибылях.

В понедельник рыночная стоимость компании Tesla превысила 1 триллион долларов, сообщает Forbes.

К закрытию торгов в понедельник чистая стоимость компании Маска составила 271,3 млрд долларов, что на 41,7 млрд больше, чем в пятницу.

После последнего отчета о прибыли стоимость акций Tesla подскочила почти на 13%, заключено более 16 миллионов новых опционов на акции стоимостью 16,1 млрд долларов.

Состояние Маска приближается к 300 млрд долларов.

Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в начале этого месяца, возглавив список из его 201 млрд долларов.

Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса, когда он находился на пике в апреле 1999 года, превышало 100 млрд долларов. С поправкой на инфляцию сейчас это не более 165 млрд. рублей.

С тех пор как Forbes начал отслеживать богатства миллиардеров в 1982 году, самым богатым человеком в Америке был судоходный магнат Дэниел Людвиг, состояние которого достигало 2 млрд долларов, или около 5,5 млрд в "нынешних" долларах.

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Основную часть состояния Маска составляет 21% акций Tesla. Он также владеет миноритарной долей в основанной им в 2002 году компании SpaceX. Недавно инвесторы оценили ее стоимость в 74 млрд долларов.

8 октября основателя Tesla Илона Маска официально признали самым богатым человеком мира с состоянием в $222 млрд. До него первое место четыре года подряд занимал основатель Amazon Джефф Безос.