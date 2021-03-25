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четверг, 25 марта 2021 15:35

Маск обнародовал фото своего совершеннолетия

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Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поделился архивным фото с совершеннолетия.

На фото 18-летний Илон улыбается, когда ему принесли торт с большими свечами и надписью "С днем рождения, Илон!", фото опубликовано в Instagram.

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Поклонники в комментариях отметили, что несмотря на то, что прошло уже немало времени, Маск не сильно изменился.

"Лицо практически не изменилось", "50-й день рождения будем отмечать на Марсе", "Невероятная улыбка", - пишут подписчики Илона.

Автор: elonmusk
  Поклонники считают, что внешне Маск не изменился с детства
Поклонники считают, что внешне Маск не изменился с детства

14 марта американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставила на орбиту Земли 21-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз выведет ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила 8 подобных миссий.

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