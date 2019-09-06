Маск не дарил Лукашенко Tesla

Маск говорит, что не дарил Лукашенко авто. Фото: AFP.

Основатель автомобильной компании Tesla, изобретатель, миллиардер Илон Маск заявил, что не дарил президенту Беларуси Александру Лукашенко автомобиль Tesla.

Маска спросили в соцсети Twitter, правда ли, что он подарил авто Лукашенко, который заявил об этом 2 сентября.

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"Ох, нет", - написал Маск.

Uh no — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019

Маск также не совершал визитов в Беларусь и не имел встреч с представителями белорусских властей, по крайней мере публичных. Он также не упоминал о Беларуси и самого Лукашенко в сообщениях в своих соцсетях, передает Радио Свобода.

Александр Лукашенко 2 сентября в школе №93 в Минске во время первого урока рассказал ученикам, что Маск подарил ему автомобиль "Tesla".