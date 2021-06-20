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воскресенье, 20 июня 2021 17:31

Мама заморила ребенка голодом, потому что не хотела носить толстозадого

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Мама заморила ребенка голодом, потому что не хотела носить толстозадого
Карле Гаррикес предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве / Полиция Нью-Йорка

Маму в США в четверг, 17 июня, заключили под стражу, обвинив в том, что заморила голодом своего семимесячного сына.

Карла Гаррикес, 28 лет, заявила, что не будет носить толстозадого ребенка, потому что, следуя Библии, посадила сына на веганскую диету. Об этом пишет Daily Star.

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Карле предъявлено обвинения в непредумышленном убийстве. Ее сын Кемари умер в их доме в Нью-Йорке 20 октября 2020 года. Вскрытие показало, что ребенок страдал от тяжелого недоедания и весил 4,5 кг.

"К сожалению, в течение семи коротких месяцев жизни он страдал от недостатка еды и был почти без медицинской помощи. Он умер с недостаточным весом, потеряв мышцы, ослабив кости и подцепил другие болезни. Мать была его единственной опекуном", - сказала окружной прокурор Мелинда Кац.

"Я маленький человек, 45 кг. Я не толстозадая, и не буду носить толстозадого ребенка", - ответила на обвинения Карла.

В оправдания мама рассказала, почему ввела строго ограничительную диету своему новорожденному. Она объяснила, что приучала так ребенка к веганству, которое записано в Библии.

Мама сама вызвала скорую помощь, когда ребенок потерял сознания. По данным полиции Нью-Йорка, Кемари был объявлен мертвым после того, как его нашли без сознания.

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