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пятница, 28 мая 2021 09:00

Мальта - одна из последних стран мира, которая на референдуме позволила разводы

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Мальта - одна из последних стран мира, которая на референдуме позволила разводы
Агитация накануне референдума на Мальте / Malta Today

28 мая 2011-го на Мальте состоялся референдум о разрешении на развод. В то время это была одна из трех стран в мире, наряду с Филиппинами и Ватиканом, где запрещались разводы. Предложение одобрили 53% избирателей. К концу года был принят закон, разрешающий развод при определенных условиях.

Католическая церковь на Мальте призвала голосовать против. Были жалобы, что на избирателей оказывалось религиозное давление. Сейчас около 8% браков на Мальте уже разрываются Католической церковью.

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В бюллетенях для голосования были вопросы на английском и мальтийском языках.

"Согласны ли вы с вариантом развода, если супруги живут раздельно по крайней мере четыре года, и нет разумной надежды на примирение между ними, в то время как адекватная поддержка гарантирована, а дети защищены?", - говорилось в вопросе.

Вопрос напоминал предложение, одобренное ирландскими избирателями на референдуме о разводе в 1995 году.

Обсуждение законопроекта о разводе парламент начал вскоре после объявления результатов. Законодательный орган одобрил закон 25 июля и он вступил в силу 1 октября того же года.

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Дата
28
мая

Мальта - одна из последних стран мира, которая на референдуме позволила разводы

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