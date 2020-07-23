Мальчиков переодели в девочек: в детсадике разгорелся скандал

Мальчиков одели в платья в детском саду. Фото: needpix

В одном из детских садиков в России родители устроили скандал, когда узнали, что их синовей одевали в платья. О случившемся сообщили в полицию.

Случай произошел в городе Котлас Архангельской области, сообщает "РИА Новости".

Родители попросили полицию проверить детсадик и допросить воспитателей, которые инициировали переодевание. Информацию о поступлении такого заявления подтвердили в региональном управлении МВД.

Ссылаясь на свои источники, ознакомленные с ситуацией, издание сообщает, что индидент произошел еще в прошлом году. Тогда никакого обращения в полицию не поступало. Внутренняя комиссия только назначила воспитателям дисциплинарное наказание.

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Однако недавно в сети слили запись с видеокамер наблюдения в садике. На видеозаписи запечатлен именно тот случай с переодеванием. Только после этого родители решили привлеч к разбирательству правоохранительные органы. Также известно, что расследование находится на контроле прокуратуры.

В мае в детсадике в Запорожской области умерла 14-месячная девочка. Ее привезла мать и оставила воспитательнице. Час из садика позвонили и сообщили, что ребенок не дышит. Выяснилось, подозреваемая привязала девочке в рот подушку и она захлебнулась рвотой.