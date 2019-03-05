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вторник, 05 марта 2019 07:36

Макрон хочет изменить Шенгенскую зону

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Макрон хочет изменить Шенгенскую зону
Макрона хочет пересмотреть и модифицировать Шенгенскую зону. Фото: Униан

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил о необходимости пересмотреть и модифицировать Шенгенскую зону.

Считает, что следует усилить пограничный контроль и выполнять "обязанности солидарности", сообщает пресс-служба президента Франции.

"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны выполнять обязательства ответственности", - заявил Макрона,

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Он также отметил, что страны Шенгенской зоны должны прийти к единому стандарту по правилам предоставления убежища для беженцев.

При пересечении внешних границ Шенгена у граждан третьих стран будут регистрироваться данные о въезде, выезде и данные об отказах во въезде. Соответствующее решение принял Европейский совет. Новая система предусматривает регистрацию въезда, выезда и информацию об отказе во въезде для граждан третьих стран, которые пересекают внешние границы Шенгенской зоны.

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